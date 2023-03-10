Дальнобойщик и медик погибли при столкновении грузовика и скорой в Бурятии Два человека погибли при аварии на трассе «Байкал»

Фото: Прокуратура Республики Бурятия

Два человека погибли при столкновении машины скорой медицинской помощи и грузовика на трассе «Байкал» в Бурятии 10 марта, подтвердили NEWS.ru в пресс-службе республиканского управления МВД. ДТП произошло на 262-м км федеральной дороги.

По предварительной информации, в 5 километрах от города Бабушкин столкнулись грузовая фура «Вольво» и автомобиль скорой медицинской помощи, в которой находились водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. В результате ДТП погибли двое человек — водитель и одна из сопровождающих женщин, которые находились в автомобиле скорой медицинской помощи, — рассказали в полиции.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По данным прокуратуры региона, еще три человека были госпитализированы.

Ранее в ДТП в Кировской области погиб двухмесячный ребенок. Еще двое взрослых пострадали. Столкнулись автомобили марок Chevrolet Spark и Hyundai Tucson, ехавшие навстречу друг другу.