Дальний Восток первым в России отпраздновал 9 Мая На Камчатке состоялся торжественный марш войск в честь 9 Мая

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press

В самых восточных регионах РФ — на Камчатке и Чукотке — состоялись первые Парады Победы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. По главной площади Петропавловска-Камчатского прошли 14 сводных рот городского гарнизона.

Шествие также состоялось в городах Елизово и Вилючинске в 10:00 по местному времени (01:00 мск). В парадном строю маршировали около 1,5 тысячи военнослужащих, в отдельном — прошли женщины. В Петропавловске-Камчатском в центре города был организован показ около 10 единиц техники, стоящей на вооружении ОКВС. В течение дня в населенных пунктах Камчатки пройдут концерты и памятные акции. В конце праздника состоится салют.

На Чукотке на главной площади Анадыря парад начнется в 12:00 (03:00 мск). В нем примут участие около 100 военнослужащих, юнармейцы и учащиеся кадетских классов. В регионе также состоятся митинги, праздничные концерты и возложения цветов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что ВСУ могут попытаться устроить масштабные провокации в День Победы. Сенатор подчеркнул, что нельзя исключать вероятность ни персональных ударов, ни террористических актов, которые может организовать Украина на территории России. Он добавил, что меры безопасности в дни национальных праздников, особенно в День Победы, всегда усилены.