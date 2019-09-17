https://static.news.ru/photo/30dbab14-d956-11e9-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты Госдумы готовят законопроект, уравнивающий в правах на субсидию приглашённых из других регионов специалистов и местных обладателей востребованных на Дальнем Востоке профессий. В некоторых дальневосточных регионах сумма подъёмных достигает миллиона рублей.

Студенты с дальневосточной пропиской едут обучаться в центральные районы страны. Потом, когда они возвращаются на Дальний Восток, оказываются в неравных условиях с теми, кого привлекают из центральных регионов, — сообщила «Парламентской газете» замглавы комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

В настоящее время квалифицированный специалист, переезжающий на Дальний Восток, вправе получить от государства субсидию в размере 225 тысяч рублей, а за счёт дополнительных региональных надбавок сумма подъёмных может вырасти в четыре раза.

Бондарь считает, что права выпускников вузов с дальневосточной пропиской при этом ущемляются. По её мнению, они также должны получать денежную субсидию, чтобы был стимул возвращаться в родные края. Парламентарий намерена подготовить соответствующие поправки в закон «О занятости населения в РФ».

Как писал News.ru, специальную программу по ипотеке для молодых семей в Дальневосточном регионе со ставкой в 2% годовых одобрил президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент также заявил, что необходимо вслед за Дальним Востоком стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам во всей стране.