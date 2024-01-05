Дальневосточный леопард впервые появился в Лазовском заповеднике

Фото: Erich Schmidt/imageBROKER/Global Look Press

Спасенный в Приморье редкий дальневосточный леопард, которого поселили в Уссурийском заповеднике, дошел до Лазовского заповедника, сообщил РИА Новости представитель дирекции заповедников «Земля леопарда». Он отметил, что хищник под номером Leo 260M стал первым в истории представителем своего вида, который проделал такой путь.

На пути к рекордному рубежу молодой хищник преодолел 100 километров из Уссурийского заповедника <...>. Дорога из одного заповедника в другой, составившая около 100 километров по уссурийской тайге, стала рекордной для подвида среди зафиксированных случаев, — поделился собеседник агентства.

Лазовский заповедник находится на границе исторического ареала дальневосточного леопарда, подчеркнул сотрудник организации. Эти кошки, по его словам, не встречались на этих землях более 70 лет.

Ранее ученым из национального парка «Земля леопарда» удалось получить первое видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья — города Владивостока. Ролик с участием полосатого зверя записали скрытые лесные камеры во время снегопада. Сначала на опубликованных кадрах сияет ясный солнечный день, вдалеке видны очертания города и знаменитые владивостокские мосты. Затем погода меняется, холодает, и в кадре появляется хищник.