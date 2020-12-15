В Тюменской области детская наркопреступность превысила 400%

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Блогер-урбанист Илья Варламов назвал символом Казани горящие трамваи, пишет inkazan.ru. Только в 2020 году произошло девять пожаров. По его словам, если ситуация с эксплуатацией этого транспорта в городе скоро не улучшится, то на них будут «кататься только каскадёры очередной части бондианы или серии „Миссия невыполнима“».
inkazan.ru
Башкирия
В деревне Ишбулдино сгорел частный дом престарелых (дом милосердия). Погибли 11 человек, а совладелицу учреждения задержала полиция. Как пишет Mkset, очевидцы пожара заявили, что у постояльцев не было шансов на спасение.
Нижегородская область
В Нижегородской области жители жалуются на продавцов, которые отказываются пробивать товары несовершеннолетним, пишет newsnn.ru. Работники торговли ссылаются на распоряжение губернатора, который запретил пускать в ТЦ детей до 16 лет.
Удмуртия
В Удмуртии ямы на сельской дороге решили засыпать кирпичами. Как пишет udm-info.ru, в итоге с наступлением холодов «ремонт» превратился в частокол, по которому нельзя проехать, не проколов колёса.
Ростовская область
Журналисты rostovgazeta.ru проанализировали рынок занятости в Ростовской области. Оказалось, что в 2020 году число безработных увеличилось на 13 тыс. и составило 45 тыс. человек. При этом работу смогли найти только 10 тыс. соискателей. В прошлом году безработными числились более 31 тыс. человек, однако трудоустроиться из них смогли 25 тыс. человек.
Приморье
Во Владивостоке продавщица продуктового магазина обезвредила грабителя с пневматическим пистолетом, пишет vostokmedia.com. Мужчина потребовал у женщины отдать ему все деньги из кассы, однако, встретив сопротивление, сбежал.
Омская область
На выборах главы Новоомского посёлка победила сторож местной школы Надежда Чекмарёва. Как пишет gorod55.ru, вместо поддержки действующего главы Артура Лена депутаты выбрали кандидата-спойлера, возмутившись безальтернативностью выборов.
Оренбургская область
Оренбургская область расположилась на пятой строчке в списке лучших направлений для отдыха на озёрах. Как пишет 56orb.ru, на озёрах чаще всего бронируют базы отдыха, бунгало, коттеджи и глэмпинги. Согласно исследованию, чаще всего такой отдых бронируют мужскими компаниями и семьями.
Пресс-служба курорта
Карелия
Житель Петрозаводска угрожает пенсионерам расправой и заражением коронавирусом. Как сообщает karelinform.ru, мужчина терроризирует подъезд и не позволяет медикам увезти себя в больницу после заражения жены. Известно, что он скооперировался с людьми без определённого места жительства и устроил притон у себя в гараже, куда не пускает полицейских.
Тюменская область
В Тюменской области детская наркопреступность превысила 400%. Как сообщает nashgorod.ru, планируемый показатель среди несовершеннолетних в этой области составлял 1% от всех «детских» преступлений. Однако на деле он составил 4%. Данная тенденция наблюдается во всём мире: во время пандемии специалисты фиксируют рост наркотрафика, «товар» доставляется прямо до двери.
Хабаровский край
В Хабаровском крае на помощь людям, чьи дома и участки пострадали во время подтоплений, выделили около 14 миллионов рублей. Как сообщает transsibinfo.com, компенсации положены по потере имущества, урожая, а также в связи с нарушением условий жизнедеятельности.
Ставропольский край
Житель Пятигорска с ножом напал на полицейских. Как пишет newstracker.ru, на мужчину, который шумел посреди ночи, пожаловались соседи. Прибывшие на вызов правоохранители вошли в квартиру и подверглись нападению. Сотрудников полиции госпитализировали, в отношении пятигорчанина возбудили уголовное дело.
Челябинская область
Город Карабаш Челябинской области построили в игре Minecraft, пишет «Курс дела». По словам создателей, цифровой город в скором времени сможет принимать виртуальные экскурсии. Уже готовы ключевые объекты: Аллея Ветеранов, «Славянка» и церковь Иоанна Златоуста.
ХМАО
Самого богатого депутата думы в Сургуте Евгения Барсова признали виновным в невыплате зарплаты своим подчинённым, пишет muksun.fm. Барсов является главой компании «Сургутстройтрест». По данным суда, он намеренно, из корыстных целей не выплачивал работникам зарплату в течение двух месяцев. Всего за это время предприятие накопило почти 2,336 млн рублей в виде долгов.
Волгоградская область
В Волгограде для областных чиновников наняли охрану за 32 млн рублей. Договор на охрану здания администрации Волгоградской области заключён с частным охранным предприятием, пишет novostivolgograda.ru. ЧОП возьмет под охрану 17 объектов, в том числе помещения, где располагаются профильные комитеты обладминистрации.
Свердловская область
На Урале больница два года не обеспечивала паллиативного ребёнка нужным лечением. Как пишет издание tagilcity.ru, в регистр детей с паллиативными состояниями ребёнка включили только в марте 2020 года. Его признали нуждающимся в хирургическом аспираторе для лечения на дому, а также в дорогостоящих расходных материалах. Оказалось, что родители оплачивали лечение ребёнка на собственные средства. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.
Ленинградская область
Туристы отказались от 95% забронированных новогодних туров в Петербург. Основной причиной отказов стали ограничения, введённые властями города, пишет newia.ru. В городе запретили работу музеев, театров, ограничили работу общепита.
Хакасия
Комиссия Хакасского УФАС признала участников торгов по ремонту плотины Саяно-Шушенской ГЭС нарушителями закона «О защите конкуренции». Нарушителю антимонопольного законодательства грозит штраф в размере от 11 до 57 миллионов рублей, сообщает newkhakasiya.online. Два юрлица договорились о поддержании максимально высокой цены на торгах. В руководстве компаний, занимающихся ремонтом, заранее определили между собой победителя и даже количество шагов в аукционе.
Сибирь
В Новосибирской области значительно выросла смертность, пишет atas.info. Согласно данным управления ЗАГС, в ноябре умерло более пяти тысяч человек. Это на 20% больше, чем в октябре 2020 года, и почти в два раза больше, чем в ноябре 2019-го. Новосибирцы чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, но на статистику повлияла и коронавирусная инфекция.