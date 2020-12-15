В Тюменской области детская наркопреступность превысила 400%

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал символом Казани горящие трамваи, пишет inkazan.ru . Только в 2020 году произошло девять пожаров. По его словам, если ситуация с эксплуатацией этого транспорта в городе скоро не улучшится, то на них будут «кататься только каскадёры очередной части бондианы или серии „Миссия невыполнима“».

inkazan.ru

Башкирия

В деревне Ишбулдино сгорел частный дом престарелых (дом милосердия). Погибли 11 человек, а совладелицу учреждения задержала полиция. Как пишет Mkset , очевидцы пожара заявили, что у постояльцев не было шансов на спасение.

Нижегородская область

В Нижегородской области жители жалуются на продавцов, которые отказываются пробивать товары несовершеннолетним, пишет newsnn.ru . Работники торговли ссылаются на распоряжение губернатора, который запретил пускать в ТЦ детей до 16 лет.

Удмуртия

В Удмуртии ямы на сельской дороге решили засыпать кирпичами. Как пишет udm-info.ru , в итоге с наступлением холодов «ремонт» превратился в частокол, по которому нельзя проехать, не проколов колёса.

Ростовская область

Журналисты rostovgazeta.ru проанализировали рынок занятости в Ростовской области. Оказалось, что в 2020 году число безработных увеличилось на 13 тыс. и составило 45 тыс. человек. При этом работу смогли найти только 10 тыс. соискателей. В прошлом году безработными числились более 31 тыс. человек, однако трудоустроиться из них смогли 25 тыс. человек.

Приморье

Во Владивостоке продавщица продуктового магазина обезвредила грабителя с пневматическим пистолетом, пишет vostokmedia.com . Мужчина потребовал у женщины отдать ему все деньги из кассы, однако, встретив сопротивление, сбежал.

Омская область

На выборах главы Новоомского посёлка победила сторож местной школы Надежда Чекмарёва. Как пишет gorod55.ru , вместо поддержки действующего главы Артура Лена депутаты выбрали кандидата-спойлера, возмутившись безальтернативностью выборов.

Оренбургская область

Оренбургская область расположилась на пятой строчке в списке лучших направлений для отдыха на озёрах. Как пишет 56orb.ru , на озёрах чаще всего бронируют базы отдыха, бунгало, коттеджи и глэмпинги. Согласно исследованию, чаще всего такой отдых бронируют мужскими компаниями и семьями.

Пресс-служба курорта

Карелия

Житель Петрозаводска угрожает пенсионерам расправой и заражением коронавирусом. Как сообщает karelinform.ru , мужчина терроризирует подъезд и не позволяет медикам увезти себя в больницу после заражения жены. Известно, что он скооперировался с людьми без определённого места жительства и устроил притон у себя в гараже, куда не пускает полицейских.

Тюменская область

В Тюменской области детская наркопреступность превысила 400%. Как сообщает nashgorod.ru , планируемый показатель среди несовершеннолетних в этой области составлял 1% от всех «детских» преступлений. Однако на деле он составил 4%. Данная тенденция наблюдается во всём мире: во время пандемии специалисты фиксируют рост наркотрафика, «товар» доставляется прямо до двери.

Хабаровский край

В Хабаровском крае на помощь людям, чьи дома и участки пострадали во время подтоплений, выделили около 14 миллионов рублей. Как сообщает transsibinfo.com , компенсации положены по потере имущества, урожая, а также в связи с нарушением условий жизнедеятельности.

Ставропольский край

Житель Пятигорска с ножом напал на полицейских. Как пишет newstracker.ru , на мужчину, который шумел посреди ночи, пожаловались соседи. Прибывшие на вызов правоохранители вошли в квартиру и подверглись нападению. Сотрудников полиции госпитализировали, в отношении пятигорчанина возбудили уголовное дело.

Челябинская область

Город Карабаш Челябинской области построили в игре Minecraft, пишет «Курс дела» . По словам создателей, цифровой город в скором времени сможет принимать виртуальные экскурсии. Уже готовы ключевые объекты: Аллея Ветеранов, «Славянка» и церковь Иоанна Златоуста.

ХМАО

Самого богатого депутата думы в Сургуте Евгения Барсова признали виновным в невыплате зарплаты своим подчинённым, пишет muksun.fm . Барсов является главой компании «Сургутстройтрест». По данным суда, он намеренно, из корыстных целей не выплачивал работникам зарплату в течение двух месяцев. Всего за это время предприятие накопило почти 2,336 млн рублей в виде долгов.

Волгоградская область

В Волгограде для областных чиновников наняли охрану за 32 млн рублей. Договор на охрану здания администрации Волгоградской области заключён с частным охранным предприятием, пишет novostivolgograda.ru . ЧОП возьмет под охрану 17 объектов, в том числе помещения, где располагаются профильные комитеты обладминистрации.

Свердловская область

На Урале больница два года не обеспечивала паллиативного ребёнка нужным лечением. Как пишет издание tagilcity.ru , в регистр детей с паллиативными состояниями ребёнка включили только в марте 2020 года. Его признали нуждающимся в хирургическом аспираторе для лечения на дому, а также в дорогостоящих расходных материалах. Оказалось, что родители оплачивали лечение ребёнка на собственные средства. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.

Ленинградская область

Туристы отказались от 95% забронированных новогодних туров в Петербург. Основной причиной отказов стали ограничения, введённые властями города, пишет newia.ru . В городе запретили работу музеев, театров, ограничили работу общепита.

Хакасия

Комиссия Хакасского УФАС признала участников торгов по ремонту плотины Саяно-Шушенской ГЭС нарушителями закона «О защите конкуренции». Нарушителю антимонопольного законодательства грозит штраф в размере от 11 до 57 миллионов рублей, сообщает newkhakasiya.online . Два юрлица договорились о поддержании максимально высокой цены на торгах. В руководстве компаний, занимающихся ремонтом, заранее определили между собой победителя и даже количество шагов в аукционе.

Сибирь

В Новосибирской области значительно выросла смертность, пишет atas.info . Согласно данным управления ЗАГС, в ноябре умерло более пяти тысяч человек. Это на 20% больше, чем в октябре 2020 года, и почти в два раза больше, чем в ноябре 2019-го. Новосибирцы чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, но на статистику повлияла и коронавирусная инфекция.