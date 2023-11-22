Дагестанского чиновника задержали по делу об ограблении 20-летней давности Главу дагестанского села Курбанова обвинили в ограблении ювелирного магазина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава администрации села Герга Каякентского района Дагестана Абдулла Курбанов задержан в Забайкалье по делу об ограблении ювелирного магазина в 2001 году, сообщает Telegram-канал SHOT. В настоящее время 59-летний чиновник находится в изоляторе.

Согласно материалам уголовного дела, на которые ссылается канал, Курбанов организовал и совершил нападение на магазин «Мебель-золото» в Краснокаменске вместе со своим братом и знакомым. Злоумышленники похитили ювелирные украшения на общую сумму 1,6 млн рублей. Кроме того, по сведениям канала, налетчики ранили пытавшегося их остановить охранника магазина, который позже скончался в больнице.

Как стало известно SHOT, после допроса Курбанову предъявили обвинения по статьям об убийстве и разбое. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По информации канала, в 2000 году Курбанов был судим за сопротивление сотруднику правоохранительных органов, но эта судимость была погашена в 2001 году.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы у отделения банка были ограблены курьеры, перевозившие деньги. По данным Telegram-каналов, добычей злоумышленников стали 300 млн рублей. При этом стало известно, что нападавшие не заметили в машине курьеров 40 млн рублей, а также при бегстве с места преступления потеряли еще 3 млн.