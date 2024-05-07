Дагестанский тренер побил ученика, проигравшего поединок на соревнованиях Тренер из Дагестана избил подростка после проигрыша на соревнованиях в Оренбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На турнире в Оренбургской области тренер из Дагестана избил подопечного, который проиграл поединок, сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ» со ссылкой на предварительные данные. Канал также отметил, что мужчина бил и своего племянника.

На кадрах, предоставленных Telegram-каналом, видно, что после поражения в схватке мужчина схватил подростка за шею, пнул его, а потом завел в подсобное помещение. Далее следует небольшой фрагмент видео оттуда, на котором видно лежащего на полу ребенка и тренера, который его пинает.

На инцидент уже отреагировали в дагестанском Министерстве спорта и, в частности, министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов. По его словам, мужчину сложно назвать тренером. Чиновник подчеркнул, что на самом деле тот им и не является — не зарегистрирован в государственных спортивных учреждениях, не имеет образования для ведения тренерской деятельности.

Им оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент Карабудахкентского района, но назвать его тренером язык не поворачивается. Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых, — пояснил он.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обвинила детского тренера по кикбоксингу в избиении. По словам пострадавшей, мужчина сначала побил ее, а потом бросил в канаву и пытался закопать в снегу.