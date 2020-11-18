Дагестанский премьер может стать главой Мордовии

https://static.news.ru/photo/3c48dffe-2995-11eb-8539-fa163e074e61_660.jpg Артём Здунов Фото: instagram.com/zdunov_artem

В качестве одного из кандидатов на пост врио главы Мордовии рассматривается действующий премьер-министр Дагестана Артём Здунов.

Об этом журналистам РБК рассказали источники, близкие к администрации президента.

42-летнего Здунова назначил на его текущий пост бывший глава Дагестана Владимир Васильев, который в начале октября ушёл в отставку. До этого дагестанский премьер работал в родном Татарстане в Министерстве экономики.

По национальности политик мордвин, что и стало причиной рассмотрения его кандидатуры на пост в Мордовии.

Накануне глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. По данным источников РБК, он хочет покинуть пост в связи с состоянием здоровья (ему 66 лет), но политик готов был доработать до конца своего срока в 2022 году. При этом, как писал NEWS.ru, сам Волков своё решение объяснил тем, что необходимо давать дорогу молодым.