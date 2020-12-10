Дагестанский парламент одобрил кандидатуру на пост премьер-министра

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Абдулпатах Амирханов стал новым председателем правительства Дагестана. Его кандидатуру в пятницу, 11 декабря, одобрили депутаты парламента республики. За Амирханова проголосовали все 78 парламентариев, которые присутствовали на очередной сессии. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов 24 ноября принял решение отправить правительство отставку. Однако политики будут выполнять свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый исполнительный орган. После этого обязанности председателя правительства стал исполнять Амирханов, бывший вице-премьером. Позднее врио главы региона внёс его кандидатуру на пост премьер-министра в региональный парламент.

Как сказал Амирханов, задача правительства номер — обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии, борьба за жизнь каждого человека. Местным властям нужно решить задачи, связанные с сокращением сроков получения результатов исследований на коронавирус, обеспечения достаточного количества лекарств в аптеках и не только.

Ситуация с пандемией выявила слабые стороны нашей системы здравоохранения, поэтому задачи ставятся шире — повысить качество и доступность медпомощи, снизить смертность населения, — цитирует политика ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, должность первого заместителя министра экономики Тувы получил Белек Анай-оол, выступающий на рэп-сцене под псевдонимом MC Belek. По данным ряда СМИ, он приходится племянником главе республики Шолбану Кара-оолу.

Белек Анай-оол будет заниматься развитием промышленности, стратегическим планированием и социально-экономическим анализом развития региона. Мужчина последние десять лет работал в региональном отделении АО «Россельхозбанк».