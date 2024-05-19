Дагестанец притворялся девушкой ради грязных денег В Дагестане задержан притворявшийся девушкой мошенник с сайта знакомств

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Правоохранительные органы Республики Дагестан сообщили о задержании 20-летнего молодого человека, который знакомился с мужчинами под видом девушки, передает «78». Злоумышленник скидывал им ссылку на фишинговый сайт, чтобы похитить их деньги.

Суть схемы афериста заключалась в следующем: он знакомился с одинокими мужчинами и приглашал в кино. Далее он скидывал жертвам ссылку, замаскированную под сайт одного из кинотеатров в Петербурге. На деле же злоумышленник получал доступ к их банковским картам и снимал все деньги с них. Также сообщается, что задержанного доставят в Санкт-Петербург, где он будет заключен под стражу на время расследования. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили в Москве инвалида по слуху и жестоко избивали его несколько часов. Этому предшествовало общение с девушкой на сайте знакомств. Они договорились встретиться, однако на месте его ждали двое мужчин.

До этого стало известно, что опытный маньяк познакомился с жительницей Москвы в приложении, после чего убил женщину и закопал ее тело. Преступление раскрыли только спустя полгода, а жертва при этом была замужем.