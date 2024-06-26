Дагестанский министр назвал убийство протоиерея преднамеренным Министр Муслимов: убийство протоиерея в Дербенте было преднамеренным

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Энрик Муслимов

Убийство террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова было преднамеренным, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru министр по нацполитике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. По его словам, террористы специально шли в православный храм и синагоги и не пощадили священника, несмотря на его пожилой возраст.

Они преднамеренно шли в храм и синагоги. <...> Они его могли оставить [его], потому что видели, что человек в возрасте, больной. Но они убили его, поэтому это преднамеренное убийство, — сказал министр.

По его словам, он знал лично убитого священника. Отец Николай, отмечает Муслимов, олицетворял собой мир в Дербенте и мирное сосуществование между конфессиями. Его убийством террористы предприняли попытку ударить по межрелигиозному согласию, которое выстраивалось на территории Дагестана годами.

Также, по словам Муслимова, протоиерея Николая можно охарактеризовать как человека мира. Священнослужитель отмечает он, был готов прийти на помощь любому, независимо от религии или вероисповедания.

До этого ахунд исторической Джума мечети Дербента Сеидхашим Миртаибов заявил, что атака в Дагестане имела своей целью произвести раскол между дагестанцами и русскими. Однако, отметил он, вопреки ожиданиям их организаторов, это только сплотило жителей страны независимо от национальности и вероисповедания. Он призвал всех быть бдительными и не подаваться на провокации.