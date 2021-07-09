Дагестанцы извинились перед женщинами, которых приняли за мужчин в платьях

Скандал в дагестанском ресторане, когда мужчин в платьях отказались обслуживать и выгнали из заведения, завершился извинениями. Выяснилось, что за столом сидели не мужчины, а женщины-спортсменки, которые приехали в регион на соревнования. Администрация ресторана попросила у них прощения.

Сотрудники заведения опубликовали в Instagram сообщение с извинениями и отметили, что девушек пригласили на ужин за счёт заведения.

Администрация ресторана «Падишах» пригласила девушек-спортсменок и принесла извинения за недостойное поведение «скрытых видеооператоров». Им вручили ценные подарки и цветы, — сказано в сообщении заведения.

Дело в том, что скандал с «мужчинами в платьях» снимали десятки посетителей ресторана. Вечером 10 июля эти видео стали достоянием общественности. Правда не все комментаторы стали поносить нестандартных гостей и призывать к расправе над ними. Большинство пользователей писали, что что-то тут не так.

Это женщины я их лично видела. просто приезжие, не знаете не пишите чушь, — написала девушка-очевидец скандала.

Ранее Силовики из Дагестана и Чечни 10 июня задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Чеченку Тарамову Халимат Аюбовну, которая была среди них, насильно увезли на родину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал оценивать общий уровень соблюдения прав человека в Чеченской Республике.