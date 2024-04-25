Дачница получила срок за то, что избила мать и пнула полицейского Избившей мать и полицейского жительнице Набережных Челнов дали год условно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах местную жительницу приговорили к году лишения свободы условно за то, что она избила мать и пнула в плечо сотрудника полиции, сообщают «Челнинские Известия» со ссылкой на отдел полиции «Комсомольский». Инцидент произошел на дачном участке СНТ «Заря». Полицию на место происшествия вызвала сестра дебоширки.

Пьяная женщина била мать и не умерила пыл по приезду правоохранителей. Силовики предложили ей проехать в участок, но он отказалась и продолжила вести себя агрессивно. Она пыталась разбить оконное стекло, выбежала из дома, кидалась на ворота, хватала полицейских за форму.

В результате полицейские все-таки посадили женщину в служебный автомобиль, но уже во время движения она ударила ногой в плечо водителя. Позже она объяснила свой поступок тем, что ей было неудобно ехать.

Ранее в Уфе вынесли приговор местному 37-летнему жителю, который до смерти забил 60-летнего отца. В исправительной колонии строгого режима он проведет шесть лет и шесть месяцев. Мужчина напал на родственника, который отчитывал его за большое количество кредитов и переплаты по ним. ЧП произошло 2 октября в гараже. В следующие дни сын помогал матери и брату искать отца, а когда труп родителя нашелся в гараже, отпрыск попытался скрыться. Его задержали в Самарской области.