Дачница получила монтировкой по лицу за спор о строительстве дороги Под Красноярском мужчина избил женщину монтировкой из-за конфликта в чате

Фото: DanitaDelimont/Global Look Press

Под Красноярском мужчина по имени Тарас избил монтировкой местную жительницу, с которой конфликтовал в чате, передает Telegram-канал Kras Mash. Двое не смогли найти общий язык, обсуждая вопрос сбора средств на строительство дороги, размытой водой. Женщина настаивала, что этим должны заниматься власти за счет бюджета, а не дачники за свои деньги.

Пострадавшая была госпитализирована с ранами лица. В больнице скорой медицинской помощи ей зашивали лицо. По ее словам, при нападении мужчина отнял у нее телефон. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, которая осенью избила свою землячку возле детского сада «Апельсинки». Последняя в переписке в городском сообществе в соцсетях нелестно высказалась о муже подсудимой.

Пострадавшая рассказала журналистам, что последствия этого нападения до сих пор отражаются на ее здоровье. Судить екатеринбурженку будут по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Истец при этом уже извинилась перед напавшей на нее женщиной за опубликованные в Сети оскорбления.