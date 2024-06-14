Цыганка придумала себе ребенка ради маткапитала в Новосибирске В Новосибирске за решетку посадят цыганку, которая придумала ребенка ради денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске осудили 55-летнюю цыганку, которая придумала себе ребенка ради материнского капитала, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на прокурора Новосибирской области Гульфию Закирову. Елизавета Осипова решилась на мошенничество, когда ей было 48 лет, и проживала она в Красноярске.

По данным издания, цыганка обратилась в ЗАГС, где ее знакомая сотрудница за деньги подтвердила, что Осипова якобы родила ребенка в домашних условиях. Никто не стал проверять эту информацию.

Тогда женщина со свидетельством о рождении в январе 2017 года Ларисы Осиповой обратилась уже в Управление Пенсионного фонда РФ. Там ей выплатили материнский капитал размером 453 026 рублей. С полученными средствами цыганка уехала жить в Новосибирск, где хотела заплатить ими за жилье в Алтайском крае.

Цыганку объявили в розыск и задержали после операций с оплатой недвижимости. На заседании суда она заявила, что на мошенничество ее подтолкнул сожитель. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Цыганка не согласилась с решением суда и подала апелляцию.

Доводы осужденной на чрезмерно суровое наказание, а она просила назначить условное наказание, суд апелляционной инстанции отклонил, проверив материалы дела, — рассказала Закирова.

Ранее в Индии полиция задержала мужчину, который притворялся женщиной и вытягивал деньги из мужчин. Отмечается, что у одной из жертв он украл около 70 тысяч рупий.