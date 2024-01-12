Цыгане поселились в доме дончанина и пригрозили украсть его детей Житель Ростовской области обратился в суд из-за поселившихся в его доме цыган

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области цыгане пригрозили украсть детей у местного жителя, который полтора года не может выселить их из собственного дома, сообщил Telegram-канал Don Mash. Со слов мужчины, он сдал дом в аренду, однако съемщики начали затягивать с оплатой жилья.

Они заплатили за газ, там около 40 тысяч [рублей] было. Мы договорились на полгода, они прожили больше полугода, не платили мне больше деньги, — рассказал владелец дома.

Мужчина пожаловался, что помимо отказа платить за аренду цыгане также сделали дома ремонт без его ведома и начали требовать компенсацию. Когда он отказался, то в его адрес посыпались угрозы.

Дончанин обращался в полицию, но там сказали, что выселить нерадивых жильцов могут только приставы. Тогда владелец дома обратился в суд.

Ранее на цыган также жаловались жители СНТ «Спутник» в Новосибирской области. По их сведениям, обосновавшиеся вблизи товарищества цыгане постоянно шумят, мусорят, а в ответ на замечания бросаются толпой с кулаками.

Местная жительница рассказывала, что в СНТ проживают примерно 300 цыган, из-за которых людям страшно покидать дома. Дети гуляют только на участке либо в сопровождении взрослых, поскольку без совершеннолетних отпускать их на прогулку опасно.