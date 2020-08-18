Посвящённое гибели Цоя граффити закрасили на стене «Камчатки» в Петербурге

https://static.news.ru/photo/57489bfc-e168-11ea-9352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Петербургские коммунальщики закрасили граффити, которое появилось на стене клуба-музея «Камчатка» на улице Блохина, 15 литера А к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя. Музыкант работал здесь кочегаром.

Об этом сообщается на портале «Наш Санкт-Петербург», где власти реагируют на обращения горожан. Утром, 18 августа, на сервисе появилась жалоба от пользователя Алёна А. К заявлению было приложено фото. На нём видно, что всю стену занимает изображение солнца на чёрном фоне. Такой рисунок является символом Цоя и группы «Кино».

Рассмотрев ваше обращение, сообщаем следующее: замечания устранены, граффити закрашено, — говорится в ответе на эту жалобу со стороны Жилкомсервиса № 2 Петроградского района.

В качестве подтверждения коммунальщики приложили фото «Камчатки». Стене здания вернули цвет, близкий к первоначальному.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района, чиновники вынуждены были отреагировать на жалобу, так как стена является частью жилого дома, а рисунок не был санкционирован.

Граффити было сделано поклонниками группы «Кино» 14 августа накануне 30-летия со дня гибели Цоя. Также на трансформаторной будке напротив входа в музей несколько дней назад появился огромный портрет лидера «Кино».

В котельной «Камчатка» в своё время работал не только Виктор Цой, но и другие музыканты, в том числе и Александр Башлачёв. Сейчас она работает одновременно как музей и музыкальный клуб. Здесь хранятся некоторые личные вещи Цоя.

Ранее NEWS.ru рассказывал о борьбе петербургских коммунальщиков с граффити Иосифа Бродского (а также Владимира Высоцкого) на улице Пестеля в Санкт-Петербурге, на стене у дома № 22. Напротив этого здания находится музей поэта.