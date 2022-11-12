По меньшей мере семь мостов, включая четыре через реку Днепр, были разрушены при выводе российских войск из Херсона, сообщает CNN со ссылкой на данные спутниковой компании Maxar Technologies. По информации телеканала, в число разрушенных объектов попала автомобильная и железная дорога, а также два моста в Новой Каховке.
Всего за последние сутки разрушено не менее семи мостов, четыре из них пересекают реку Днепр. Среди разрушенных были два моста, автомобильный и железная дорога, которые стоят над плотиной в Новой Каховке, — сказано в сообщении.
Журналисты телеканала утверждают, что на спутниковых снимках видны пробития трех шлюзов на дамбе Каховской ГЭС, которая перекрывает реку Днепр. При этом, кто ответственен за подрыв мостов не уточняется.
О разрушении Антоновского моста стало известно 11 ноября. Тогда ряд российских Telegram-каналов опубликовал видео с предполагаемым подрывом Антоновского моста в Херсоне. Информацию об уничтожении моста не подтверждала и украинская сторона. Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщали, что мост еще стоит. Точной информации о том, кто конкретно наносил удары по переправе, также нет.