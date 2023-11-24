ЦКБР: умелое управление повышает эффективность боевых FPV-дронов зимой

Фото: Минобороны РФ

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин выразил уверенность в том, что умелое использование боевых FPV-систем в зимний период способно значительно повысить их эффективность в спецоперациях, передает РИА Новости. Как отметил эксперт, зимняя атмосфера вносит особенности в передачу радиосигналов и видеопотока, что подчеркивает значимость правильного использования этих систем.

Он также отметил, что в зимний период у FPV-расчетов возрастают шансы застать противника врасплох. В ходе применения боевых FPV-систем в зимние условия возникает ряд проблем, с которыми они успешно справились, превратив их в преимущества. Кузякин утверждает, что зимнее применение этих систем не уступает по эффективности другим временам года и в определенных аспектах даже способствует улучшению результативности.

Недавно на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова создали школу по обучению операторов дронов. Также в подразделении организовали производство ударных FPV-беспилотников, позволяющих наблюдать за ситуацией на поле боя «от первого лица», — рассказал он.

Кроме того, российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проходят обучение на операторов FPV-дронов-камикадзе, используя на практике трофейные украинские беспилотники, захваченные в зоне СВО. Недостающие комплектующие они производят в полевых условиях с помощью 3D-принтера.