Цивилёв предложил писать «Кузбасс» по-новому

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За прошлую зиму по Крымскому мосту проехали 165 тыс. грузовиков и 8 тыс. автобусов, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань». «МК в Крыму» пишет, что 27 декабря на мосту зафиксировали рекорд — более 11 тыс. автомобилей проехали по нему в течение суток.

По данным СМИ, примерно 350 тыс. автомобилей проехали в Крым, столько же отправились на материк. В сравнении с зимой 2020–2021 годов трафик остался на прежнем уровне, заявили в ведомстве. При...