Цивилёв предложил писать «Кузбасс» по-новому

Цивилёв переименовал Кузбасс в КуZбасс для поддержки спецоперации на Украине
Сергей Попов
Сергей Попов
12:24, 02 марта 2022
Сергей ЦивилёвФото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Глава Кузбасса Сергей Цивилёв «переименовал» регион в качестве акции поддержки российской спецоперации на Украине. С 2 марта в официальных материалах правительства Кемеровской области будут писать «КуZбасс», — сообщается Telegram-канале губернатора.
В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества, — написал Цивилёв.
Он добавил, что данная акция является частью мер поддержки как российских вооружённых сил, так и братского народа Донбасса.
Ранее поддержку действия России на Украине выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, а также сделал акцент на важности противодействия развёрнутой Западом кампании лжи и дезинформации.