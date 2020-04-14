Цивилёв из-за коронавируса запретил выезд за пределы Кузбасса

https://static.news.ru/photo/5bdd82b6-7e50-11ea-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цивилёв Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал распоряжение, ужесточающее режим повышенной готовности на территории региона. Согласно документу, кузбассовцам запрещается выезд за пределы области кроме случаев обращения за экстренной и неотложной медпомощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также при осуществлении погребения.

Под исключение попадают также граждане, чья деятельность связана с передвижением, если она не приостановлена (оказание транспортных услуг и услуг доставки). Все прибывающие на территорию Кузбасса из других регионов России будут изолироваться на 14 дней дома или в обсерваторах. До особого распоряжения приостановлено проведение всех массовых мероприятий, в том числе религиозных. Введён временный запрет на посещение парков, скверов, прочих мест культуры и отдыха, включая детские площадки, передаёт «КП в Кузбассе».

Как писал NEWS.ru, жителям Кубани разрешили навещать родственников и посещать больницы с 10:00 до 16:00.Передвигаться при этом можно только на личных автомобилях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что вечером и утром запрет на передвижение без пропусков сохраняется, а контроль за его соблюдением будет ужесточён на въездах и выездах.