Цитату сбежавшего в США Барышникова уберут со стены училища в Кисловодске

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Барышников

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев распорядился убрать цитату советского и американского артиста балета Михаила Барышникова со стены в холле новой хореографической школы. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что балетмейстер бросил родную страну и не поддерживает проведение спецоперации на Украине.

Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны,— написал он.

Моисеев подчеркнул, что цитата будет заменена на слова «одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли». Вместе с этим мэр посоветовал Барышникову «встать на защиту нашей родной страны».

Ранее сообщалось, что российский шпажист Сергей Бида, уехавший из страны и объявленный в розыск, хочет представлять США на Олимпийских играх в 2024 году. Известно, что его супруга также является спортсменкой. Пара уехала в США не так давно. Перед отъездом Бида числился в Росгвардии, а его жена являлась военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Олимпийский комитет и Национальная федерация фехтования США добиваются получения американского гражданства для спортсменов. Гендиректор Федерации фехтования Фил Эндрюс добавил, что спортсмены пошли на существенные жертвы и подвергли свою жизнь риску, чтобы представлять США, поэтому необходимо сделать все для их поддержки.