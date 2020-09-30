ЦИК признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной

https://static.news.ru/photo/04a60dfa-030d-11eb-8707-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

Центризбирком РФ признал работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной и выразил недоверие её главе Виктору Миненко. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Признать работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко, — цитирует ТАСС Памфилову.

Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия в этом составе «не способна и не сможет провести на требуемом уровне выборы как в Госдуму, так и в законодательное собрание Санкт-Петербурга». Она уточнила, что недостатки в работе городского избиркома выявлялись неоднократно и предложила его членам досрочно сложить с себя полномочия в связи с неудовлетворительной работой. В случае негативной реакции регионального избиркома на постановление ЦИК Памфилова пообещала «подать исковое заявление в суд с ходатайством о роспуске комиссии».

Как писал NEWS.ru, ранее Памфилова заявила, что власти изучают опыт проведения выборов в Таджикистане, Киргизии и Казахстане. По её словам, ЦИК может многому поучиться у коллег из Средней Азии. Послы Таджикистана, Киргизии и Казахстана в информационном центре Центризбиркома РФ оценили российские выборы. Казахский дипломат Ермек Кошербаев отметил, что считает голосование прозрачным, хорошо организованным и понятным. Памфилова же выразила надежду, что государства продолжат поддерживать подобное взаимодействие как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах, а также в рамках международных профильных организаций.