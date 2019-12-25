https://static.news.ru/photo/a4fd545a-2714-11ea-858d-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком (ЦИК) РФ поручил горизбиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года провести повторный анализ работы комиссий, задействованных в муниципальных выборах 8 сентября. Таким образом, проведённая ранее проверка была признана неудовлетворительной.

Поручить горизбиркому Петербурга повторно проанализировать работу избирательных комиссий города, — цитирует ТАСС председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Она также отметила, что горизбирком Санкт-Петербурга формально выполнял поручения ЦИК, не устранял имевшие место нарушения, «что привело в ряде случаев к нарушениям избирательным прав граждан». Памфилова добавила, что третья за последнее время смена председателя горизбиркома ничего уже не изменит, однако в случае неисполнения решения ЦИК горизбирком может быть расформирован судом.

Как писал NEWS.ru, член избирательной комиссии Петербурга от КПРФ Николай Левшин скончался в возрасте 51 года. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Николай Левшин вошёл в состав петербургской избирательной комиссии в 2017 году. Он работал помощником депутата Госдумы Владимира Бортко, который отказался бороться за пост губернатора Северной столицы с кремлёвским выдвиженцем Александром Бегловым.