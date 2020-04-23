Цифровые рабочие пропуска в регионах будут выдавать на сутки

https://static.news.ru/photo/b1afa72a-860a-11ea-82bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Жители российских регионов смогут заказать цифровые пропуска для работы только на 24 часа. Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Такие разрешения предназначены, прежде всего, для тех, кому поездка в офис необходима эпизодически. Заниматься оформлением документа на более долгий срок — задача руководителей предприятий.

Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд, — цитирует Качанова РБК.

При этом, по его словам, пропуск можно будет предъявить не только в том регионе, где он был получен. Таким образом, не должны возникнуть проблемы у людей, которые живут на границе двух субъектов Федерации, выезжая на работу из одного в другой.

Получить пропуск можно будет через портал госуслуг. Причём сделать это смогут и иностранные граждане, у которых там уже зарегистрировано около 150 тысяч аккаунтов, добавил замглавы Минкомсвязи.

Ранее NEWS.ru писал, что вслед за Москвой и Подмосковьем цифровые пропуска появятся в ряде других регионов. О готовности внедрить такую систему уже заявили в Костромской, Тамбовской, Тульской, Владимирской, Ярославской, Белгородской и Орловской областях.