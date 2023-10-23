«Цифра измеряется тысячами»: советник главы ДНР о потерях ВСУ Гагин: за последние недели ВСУ понесли многотысячные потери

Фото: МО Украины

За последние недели две-три недели украинские войска потеряли тысячи солдат, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин РИА Новости. По его словам, у ВСУ также начинают иссякать запасы западного вооружения.

С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много, — сказал Гагин.

По его мнению, украинские власти понимают, что без новой помощи западных партнеров им не обойтись. Поэтому Киев вновь старается привлечь к себе внимание, чтобы «вернуть ласку хозяина» в лице президента США Джо Байдена и лидеров стран НАТО.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в результате атак ВС РФ на Южно-Донецком направлении. Он также отметил, что подразделения группировки войск «Восток» предотвратили попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского на том же направлении.