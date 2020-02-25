https://static.news.ru/photo/8000447a-57d7-11ea-b49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: liveinkras/vk.com

Метеорологи из-за ухудшения погодных условий для рассеивания вредных частиц в воздухе до 27 февраля текущего года ввели в Красноярске режим «чёрного неба», сообщили сотрудники Среднесибирского управления Росгидромета.

Жители региона неоднократно жаловались на головные боли, першение в горле, слезливость и проблемы со зрением. Между тем город входит в федеральную программу «Чистый воздух». Проект призван повысить качество воздуха, пишет РИА Новости.

Экологической обстановке в столице края посвятил стихи российский музыкант Сергей Шнуров. Губернатор региона Александр Усс предложил присвоить исполнителю звание почётного жителя Красноярска за то, что шоумен обратил внимание на катастрофическое загрязнение атмосферы.

Накануне ставшая знаменитой в 2019 году экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала репостом в социальной сети жителей Красноярска, которые протестовали против режима «чёрного неба» ещё 21 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что Красноярск возглавил список городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Рейтинг IQAir составила компания AirVisual. Красноярску в этом списке присвоена оценка 258, то есть «очень нездоровый воздух».