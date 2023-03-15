ЧВК «Вагнер» захватила Зализнянское ЧВК «Вагнер» захватила Зализнянское в пригороде Артемовска

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ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина о взятии Зализнянского в пригороде Артемовска. По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» захватили этот населенный пункт, несмотря на отсутствие необходимого количества снарядов.

При отсутствии боеприпасов, при снарядном голоде, в тяжелейших боях штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

До этого Пригожин сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». Он также сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.