ЧВК «Вагнер» взяла еще одно село вблизи Артемовска Пригожин сообщил о контроле над селом Дубово-Василевка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте» опубликовала сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот рассказал о взятии села Дубово-Василевка к северо-западу от Артемовска. По его словам, на окраинах населенного пункта продолжаются бои.

Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер». На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами,— говорится в сообщении «Конкорда».

О том, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль Дубово-Василевку, еще 26 февраля сообщал Telegram-канал «Рыбарь». По информации канала, оно перешло к российским бойцам сразу после села Ягодное. По данным переписи населения Украины за 2001 год, на территории Дубово-Василевки проживали 13 человек.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, российским силам удалось занять всю территорию восточнее реки Бахмутки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.