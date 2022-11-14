ЧВК «Вагнер» уничтожила танк ВСУ с иностранным экипажем под Артемовском Опубликовано видео с уничтоженным «вагнеровцами» танком с иностранным экипажем

Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили танк ВСУ, на борту которого находился иностранный экипаж, при попытке контратаки украинской армии под Артемовском, сообщил боец военизированного формирования в интервью корреспонденту РИА Новости. По его словам, в ходе радиоперехвата военные установили, что находящиеся в танке переговаривались на английском языке.

Да, мы находили характерные признаки поляков, темнокожих, сомневаюсь, что они украинцы. В том (уничтоженном. — NEWS.ru) танке был иностранный экипаж. Во время радиоперехвата мы установили, что танкисты переговаривались на английском языке, — сообщил член «Группы Вагнера», отметив, что экипаж танка из трех человек был уничтожен.

Другой боец рассказал о больших потерях украинской армии при попытке наступления под Артемовском. Он отметил, что противник задействовал танки, автомобили и другую бронетехнику во время наступательной операции. Однако попытка прорыва ВСУ обернулась неудачей: личный состав был уничтожен, техника была разбита.

Несколько дней назад был прорыв с той стороны. Двигалась техника: танки противника, бронемашины противника при поддержке пехоты. Это одна единица, которая дошла сюда. Остальные танки и бронемашины были по большей части уничтожены. После этого противник отступил, ушел обратно (на позиции в Артемовске. — NEWS.ru), отступал еще в течение суток, — отметил собеседник агентства.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освободили поселок Майорск. Кроме того, в районе города Запорожье ликвидированы около 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.