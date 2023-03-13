ЧВК «Вагнер» отрезает пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск В ЧВК «Вагнер» заявили, что российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Российские силы отрезают пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск, сообщил РИА Новости боец ЧВК «Вагнер». По его словам, российские части приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает основные резервы в Часов Яр.

Это западная сторона Бахмута (украинское название Артемовска. — NEWS.ru), впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога (по которой идет снабжение украинских войск), — рассказал собеседник агентства.

Боец уточнил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения украинской группировки.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение бизнесмена Евгения Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом биться за Артемовск до конца. В противном случае, по мнению предпринимателя, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города ЧВК.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее отказался называть потери ВСУ в Артемовске. Он подчеркнул, что точное число потерь будет названо после окончания конфликта в стране. По его словам, Украина платит высочайшую цену за удержание города.