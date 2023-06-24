ВСУ воспользовались провокацией Пригожина: новости СВО на утро 24 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

В Министерство обороны России заявили, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры об ударе МО РФ по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. В ведомстве назвали это информационной провокацией.

В МО также сообщили, что украинские власти, воспользовавшись провокацией Пригожина «по дезорганизации обстановки», начали сосредотачивать на Бахмутском направлении подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригады ВСУ для наступления. В ведомстве добавили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят удары по противнику при помощи авиации и артиллерии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина». По его словам, «принимаются все необходимые меры».

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Национальный антитеррористический комитет возбудил дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина, сообщили в ведомстве. В комитете добавили, что заявления Пригожина не имеют под собой никаких оснований.

Генеральная прокуратура РФ назвала законным и обоснованным возбуждение дела против Пригожина «по факту организации вооруженного мятежа». В ведомстве подчеркнули, что действиям предпринимателя будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела.

Фото: Иван Родионов/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер»

В Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации.

Генерал-полковник Сергей Суровикин, заместитель командующего Объединенной группировкой войск призвал бойцов ЧВК «Вагнер» воздерживаться от действий, которые «могут сыграть на руку противнику». Он потребовал остановить колонны техники и «вернуть их в пункты постоянной дислокации». Он призвал решать проблемы мирным путем под руководством верховного главнокомандующего Вооруженных сил России.

Ночью на Первом канале вышел экстренный выпуск новостей по ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Ведущая Екатерина Андреева заявила в прямом эфире, что видео, демонстрирующее последствия предполагаемого удара по лагерю группировки «Вагнер», является инсценировкой.

Фото: МО Украины

Тем временем американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина. Неназванные представители администрации в интервью CNN сообщили, что заявления предпринимателя — «это больше, чем его обычная риторика». По информации телеканала, президент США Джо Байден тоже был проинформирован о ситуации с ЧВК «Вагнер».

Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия докладывают Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа. По его словам, этот процесс проходит в круглосуточном режиме.

Утром 24 июня власти Воронежской области рекомендовали местным жителям временно воздержаться от использования трассы М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военной техники.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе повысят уровень мер безопасности. Он призвал жителей воздержаться от путешествий на юг, включая Воронежскую область.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах.

Меры безопасности усилили и в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. Он призвал воздержаться от поездок за пределы области и отметил, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также попросил жителей воздержаться от поездок в центр региона. Также он рекомендовал не покидать свои дома. В регионе при этом временно изменили схему движения транспорта и отменили массовые мероприятия.

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