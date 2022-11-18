«ЧВК Вагнер Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Государственный строительный надзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса зданий «ЧВК Вагнер Центр», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что Госстройнадзор предоставил полный пакет документов для законной работы центра.

В издании пояснили, что застройщик в лице компании «Ритейл» выявил техническую ошибку в проектной документации, после чего внес нужные изменения в выданное разрешение на строительство «Вагнер Центра» 14 ноября.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», а его сотрудники вышли на первую рабочую смену. Внутри здания организованы офисные помещения, культурные пространства и площадки для дискуссий. Позже Госстройнадзор Санкт–Петербурга отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию центра в связи с нарушениями порядка оформления документов и некорректностью указанных в них сведений.

Затем пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин обратился в суд в связи с отказом ввести в эксплуатацию здание центра. Цитируя Пригожина, в «Конкорде» подчеркнули: если в этом деле будет замешан губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, бизнесмен примет соответствующие меры.