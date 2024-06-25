«Чуждо в XXI веке»: ректор Дагестанского гуманитарного института о теракте Ректор Дагестанского гуманитарного института назвал теракты чуждыми для XXI века

Фото: NEWS.ru

Ректор Дагестанского гуманитарного института (ДГИ) Нухкади Бахмудкадиев принес свои соболезнования родным погибших при теракте в Махачкале, а также назвал произошедшее чуждым для XXI века. В беседе с NEWS.ru он отметил, что таких событий быть не должно.

25 июня коллектив нашего вуза и коллектив нашего Гуманитарно-педагогического колледжа посетили два места, где произошли эти события — церковь и пост ДПС, и возложили цветы в память о людях, которые погибли в результате чудовищного террористического акта, — рассказал собеседник.

По словам ректора, Дагестанский гуманитарный институт плотно сотрудничает с РПЦ и иудейской общиной. Проводится большое количество мероприятий, к участию в которых привлекают и студентов.

Глобальная работа проводится для того, чтобы не допустить такого рода чудовищные теракты. Мы выражаем свое «нет» этому, — заключил Бахмудкадиев.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.

25 июня появилось видео с места расправы над полицейскими на улице Мирзабекова в Махачкале. На кадрах можно рассмотреть остов сгоревшей машины, гильзы, выбитые стекла в зданиях и следы от пуль. Нападение произошло, когда террористы направлялись к православному храму.