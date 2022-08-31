Чувашия объявила режим ЧС из-за засухи Глава Чувашии Николаев ввел в регионе режим ЧС из-за засухи

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Глава Чувашии Олег Николаев в среду ввел на всей территории республики режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой, сообщает его пресс-служба. Ранее режим ЧС был введен лишь на территории восьми районов Чувашии.

Олег Николаев принял решение о введении на территории Чувашской Республики чрезвычайной ситуации регионального характера с 31 августа 2022 года и до особого распоряжения. Таким образом, введённая накануне ЧС на территории восьми муниципалитетов распространяется на всю республику, — говорится в сообщении.

Причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием эффективных осадков более 5 миллиметров в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов в течение 30 суток подряд в период роста и развития сельскохозяйственных культур.

По данным метеонаблюдений, в августе выпало всего 3 мм осадков, это составляет 5% от месячной нормы. При этом температурный фон превышает среднемноголетние значения. Среднесуточная температура воздуха составляла плюс 21,9 градуса. Это превысило показатели даже засушливого 2010 года, когда они достигали плюс 21,6 градуса.

Атмосферная засуха, прежде всего, неблагоприятна для картофеля, овощей открытого грунта, отавы многолетних трав, иссушает почву под сев озимых культур. По предварительным данным, размер материального ущерба в пострадавших хозяйствах составляет более 67 млн рублей.

Минсельхозу Чувашии поручено разработать план мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.

Ранее жителям Чувашии временно запретили посещать лесные массивы как пешком, так и на автомобиле из-за чрезвычайной степени пожарной опасности в связи с аномальной жарой. За соблюдением ограничений будут следить мобильные патрульные группы из числа сотрудников МЧС, полиции и работников лесного хозяйства.