«Чудо»: редчайший рожденный в неволе пятнистый олененок попал на видео Mash Batash: на ферме в селе Инзелга впервые родился пятнистый олененок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На ферме в башкирском селе Инзелга впервые родился пятнистый олененок, пишет Telegram-канал Mash Batash. Опрошенные каналом специалисты указали, что потомство вне дикой природы для данных животных — редкое явление, потому что в неволе они пугливы, а уход за ними очень сложен.

На опубликованных кадрах видно, как малыш учится стоять на тоненьких ножках под чутким присмотром мамы. Отмечается, что олененку еще не придумали кличку.

Специалисты без шуток говорят, что это чудо, — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что три голубых барашка появились на свет в Московском зоопарке с разницей в неделю. Одна из самок родила сразу двоих ягнят, что в природе встречается редко. Это произошло 6 июня, еще один малыш родился 14 июня. Интересно и то, что все три — девочки.

До этого стало известно, что недавно появившиеся на свет в Московском зоопарке детеныши капибары чувствуют себя хорошо и уже начинают пробовать «взрослую» еду. Родились они менее двух недель назад. Родителями стали любимцы посетителей — Кузьма и Малая.

Заботой о потомстве занимаются все члены семьи. Так, за капибарятами присматривают мама с папой и старшие сестры. В зоопарке отметили, что капибары рожают самостоятельно. Помощь врачей животным не требуется.