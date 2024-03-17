Чучела Байдена и Зеленского сожгли на Масленицу в ЛНР

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Чучела президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского сожгли в Станице Луганской в ЛНР на Масленицу. Как пишет РИА Новости, жители это сделали в ответ на обстрелы ВСУ и попытки сорвать голосование на президентских выборах.

Ранее председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко рассказала, что сторонники украинской власти разбросали в прифронтовом районе Луганской Народной Республики листовки с призывами не идти на выборы президента России. Она добавила, что жители голосуют, несмотря на угрозы со стороны ВСУ.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по мирным населенным пунктам в РФ с целью сорвать выборы. На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности глава государства выразил уверенность, что Киеву своими атаками не удастся помешать избирательному процессу в стране.

Кроме того, российский лидер пообещал, что удары Вооруженных сил Украины по российским регионам не останутся безнаказанными. По его словам, всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка. Он подчеркнул, что около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО.