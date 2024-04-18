Что Кадыров сказал о скандале с задержанием главы МЧС Чечни в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с руководителем МЧС республики Алиханом Цакаевым, который был задержан на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Что об этом известно?

Как Кадыров отреагировал на задержание Цакаева

Рамзан Кадыров заявил, что Алихан Цакаев не совершал никакого грубого нарушения, а его задержание назвал постыдной провокацией.

«На границе Чеченской Республики и Республики Дагестан в эти дни была совершена постыдная провокация в отношении нашего дорогого БРАТА, начальника Главного управления МЧС РФ по ЧР Алихана Цакаева. Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Республики Чечня обратил внимание, что в день задержания у Цакаева был выходной день, поэтому у него при себе не было служебных документов. По словам Кадырова, когда сотрудники ДПС узнали личность задержанного, то «трусливо разбежались».

«У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», — добавил он.

Рамзан Кадыров обратился к руководству Дагестана с призывом принять меры в отношении виновных на КПП «Герзель». По его словам, они не должны «носить и марать форму блюстителя».

«Гнать надо их из структур с треском. Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на произошедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных на КПП „Герзель“. Они не должны носить и марать форму блюстителя. Мы вместе с братским Дагестаном боролись с террористами и бандитами, но вот такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам. Они только подведут и сами посрамятся в нужную минуту», — добавил он.

Фото: МЧС РФ Алихан Цакаев

Что Кадыров рассказал о биографии Цакаева

Алихан Цакаев занимает должность начальника ГУ МЧС по Чеченской Республике с марта 2022 года. Он награжден орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

Рамзан Кадыров также сообщил, что Цакаев лично участвовал во многих спецоперациях против международных террористов и смог заслужить почет и уважение своим «добросовестным и самоотверженным трудом».

«Алихан Гарманович с первых дней рядом с нами боролся во имя торжества мира и закона в России. Уже в составе оперативной группы МЧС России в Арабской Республике Египет Алихан Цакаев принимал активное участие в эвакуации мирного населения из сектора Газа. Благодаря этому были спасены жизни тысяч человек, включая наших соотечественников», — отметил глава Чечни.

Фото: МЧС РФ Алихан Цакаев

Что произошло на КПП «Герзель»

По данным Telegram-канала Readovka, 14 апреля на федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзель» сотрудник ДПС заметил черный автомобиль марки GMC, двигавшийся по встречному направлению. Как сообщает источник, полицейский потребовал от водителя остановиться, но тот этого не сделал. Для задержания на дороге разложили устройство для остановки авто «Еж», а затем силовики вытащили мужчину из машины, отметили журналисты.

Позднее к месту инцидента приехал автомобиль батальона ДПС по Чечне и батальон ДПС по Республике Дагестан с целью дальнейшей транспортировки задержанного в отдел МВД в Новолакском районе, пишет Readovka. По данным источника, следом к месту приехали три автомобиля с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат», которые забрали Цакаева.

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