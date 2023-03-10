Что известно о квартире Зеленского в Крыму, куда хотят вселить многодетных Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «трешку», принадлежащую семье президента Украины Владимира Зеленского, могут передать малообеспеченным

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. О недвижимости стало известно в 2019 году во время предвыборной кампании на Украине

Расположенная в Крыму квартира, которой владеет семья президента Украины Владимира Зеленского, может быть национализирована и передана многодетным, сказал глава региона Сергей Аксёнов. NEWS.ru узнал, что это за недвижимость и на каком основании у нее может появиться новый собственник.

Домик у моря

10 марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что квартира Владимира Зеленского еще не национализирована, однако в скором времени и до нее «руки дойдут». Он подчеркнул, что главная цель — не отнять квартиру у лидера Украины, а отрезать его от всех возможных источников дохода.

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму могут передать малообеспеченной либо многодетной семье, — сказал глава региона Сергей Аксенов.

Квартира в Ливадии была приобретена в апреле 2013 года супругой Владимира Зеленского Еленой. Она расположена в ЖК «Император» на улице Батурина, 44а, в 400 метрах от пляжа. На цокольном этаже ЖК находится паркинг, на крыше — зона отдыха с детским и взрослым бассейнами и баром. Квартиры там отапливаются газом от собственной котельной.

Квартира — типичная «вторичка», хотя и очень дорогая — трехкомнатный пентхаус в пятиэтажном доме в мавританском стиле. Как сообщали СМИ, Елена Зеленская приобрела эту недвижимость у ее первого владельца, предпринимателя Александра Буряка.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Квартира находится в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии. Цены на квартиры в этом ЖК начинаются от 14,9 млн рублей

На аналогичные «трешки» в этом же доме цены могут достигать, судя по объявлениям о продаже, 80 млн рублей.

С тех пор как в марте 2014 года ЖК «Император» вместе с землей, на которой он построен, оказался в другом государстве, квартира Зеленских пустует. Как утверждает Сергей Аксёнов, ни собственники, ни их представители не появляются там и никому квартиру не сдают.

Как у Зеленского могут забрать квартиру в Ялте?

В ноябре 2022 года Госсовет (парламент) Крыма составил список из 130 объектов имущества украинских олигархов на полуострове, которое должно быть национализировано.

Для нас эта мера — акт справедливости. Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО, — заявил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам гендиректора агентства недвижимости «Адвекс» Дмитрия Островского, «на сегодня не существует правового механизма, который регулировал бы процедуру безвозмездного отчуждения жилой собственности у владельцев, и гражданство оных не имеет никакого значения».

После начала СВО были приняты правила, регулирующие для «недружественных» иностранцев продажу российской недвижимости. Но это было сделано с целью затруднить вывод из РФ денег, полученных в результате таких сделок, — рассказал он в разговоре с NEWS.ru.

Как пояснил Островский, изъятие недвижимости возможно только в том случае, если против владельца квартиры в Крыму будет возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей конфискацию имущества, и будет вынесен обвинительный приговор.

Между тем в апреле 2022 года в Совете при президенте РФ по кодификации законодательства заявили, что предыдущая инициатива парламента Крыма о принудительном изъятии имущества граждан и организаций из недружественных стран противоречит Конституции РФ. Там напомнили, что согласно статье 35 Конституции РФ «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, — отметил тогда глава Совета Павел Крашенинников.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского передадут или малообеспеченной, или многодетной семье

Тем не менее крымский Госсовет до конца текущего месяца намерен подготовить «дополнительный список по национализации» имущества украинских олигархов, расположенного на полуострове. По словам Аксёнова, сейчас антитеррористическая комиссия, куда входят в том числе все правоохранительные структуры, проводит тщательную проверку объектов, чтобы «точно не попали под процесс добросовестные граждане РФ либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле».