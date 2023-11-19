«Что это с головами?»: Ходаковский о наглости чиновников в Донбассе Замглавы Росгвардии в ДНР Ходаковский раскритиковал чиновников в Донбассе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александр Ходаковский

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале раскритиковал поведение чиновников в Донбассе, которых обвинил в наглости. По его словам, недавно он с четырьмя подчиненными полковниками запарковал автомобиль на открытой стоянке без опознавательных знаков, а по возвращении обнаружил, что их машину заблокировали.

По окончании мероприятия выходим — кто-то нагло заблокировал нашу машину в воспитательных, очевидно, целях. Что за черт? Находим источник проблемы, проводим воспитательную беседу — оказывается, мы запарковались на месте какого-то мелкого чиновника, и его царственное величество было так оскорблено нашим поступком, что ничего умнее не придумало, как заблокировать автомобиль с явными военными признаками. Что это с головами? В четырнадцатом этот деятель и ему подобные уже копали бы окопы на передней линии, а сейчас, находясь в тылу, они позволяют себе выходки вполне подсудного характера, — написал Ходаковский.

Замглавы Росгвардии в ДНР отметил, что на чиновников много нареканий и жалоб. Так, в Киевском районе Донецка, по его словам, людям не подключают отопление, и жители сталкиваются с полным игнорированием их проблем.

Ходаковский признался, что когда жители жалуются на работников сферы обслуживания, у него складывается ощущение, что это население должно обслуживать их, а не наоборот. Замглавы Росгвардии в ДНР отметил, что ему также врезался в память рассказ о гаишниках, которые не брали взятку по соображениям совести. В связи с этим Ходаковский задался вопросом о том, что случилось с людьми, если они так изменились за это время.

Откуда столько машин на дорогах в Донецке, когда на передовой не хватает людей? <...> Или правы те, кто говорит, что в четырнадцатом случайные в этой жизни люди в великом множестве сбежали, а сейчас вернулись? Это они создают пробки и безразличие? — заявил он.

Ранее Ходаковский высказал мнение, что только боевые действия удерживают Украину от «внутреннего взрыва». По его словам, нынешний конфликт — «единственное спасение» украинцев от истребления.