«Что делать? Воровать»: Mash опубликовал разговор кандидата в гордуму Mash: житель Чайковского обещал воровать после победы на выборах в гордуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, предположительно, кандидат в депутаты городской думы Чайковского Альберт Илькаев во время застолья заявил, что будет воровать после победы на выборах. На кадрах он, отвечая на вопрос о планах после получения должности, уверенно говорит, что начнет красть у народа и из бюджета.

Позднее Илькаев рассказал Mash, что его неоднозначное высказывание стало «реакцией на провокацию».

Ранее двое мужчин напали на кандидата в депутаты Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко» Наталью Зобнину. Один из злоумышленников закидал политика помидорами, после чего распылил перцовый газ. Второй снимал происходящее на телефон. Нынешнее состояние Зобниной неизвестно. Она обратилась в полицию с заявлением на нападавших.

До этого сообщалось, что после сентябрьских мероприятий сенаторы сменятся минимум в трети субъектов РФ, где будут проходить прямые губернаторские выборы. Всего выборы руководителей регионов пройдут в 26 регионах России, однако в ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях главы субъектов будут избраны парламентом.