ЧП на газопроводе не повлияло на энергоснабжение Санкт-Петербурга

Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look press

Разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград», из-за которого на энергообъекте произошло возгорание, не повлиял на теплоснабжение Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. Местные власти уточнили, что северные части Выборгского и Калининского районов подключили к резервному газопроводу. Остальные котельные продолжают работу в штатном режиме, передает ТАСС.

В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления «Белоусово — Ленинград» Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода. Остальные котельные работают в штатном режиме. Инцидент не повлиял на теплоснабжение города, — сказано в сообщении.

В комитете по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти ранее сообщили об отключении газораспределительной станции (ГРС) «Восточная» из-за ЧП. Там уточнили, что после взрыва перестала работать часть генерирующего оборудования, вследствие чего частично снижена температура теплоносителя. Котельные переводятся на резервный вид топлива, существует вероятность отключения частного сектора.

Днем очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе после мощного грохота. Жители района сообщили, что в момент взрыва стены и окна их домов задрожали.