Бизнесмена из Петербурга задержали за убийство с отсечением головы В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 1997 года бизнесмена Волова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 61-летнего экс-главаря банды и его сообщников, подозреваемых в убийстве двух подельников в 1997 году, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Причиной убийства стала кража из общака.

Их убийство стало актом устрашения для других членов группировки, — сообщили в полиции.

Подозреваемые ушли из криминального мира. Один из них уехал в Ленинградскую область и стал отшельником, а двое других занялись бизнесом.

78.ru отмечает, что бывший лидер петербургской банды являлся совладельцем крупной овощебазы. Речь идет об Андрее Волове, которому сейчас 61 год. Именно он решил, что «бригадиры» его сообщества украли средства. Убитым мужчинам было 23 и 24 года. Одному из них, по данным «Mash на Мойке», отрезали голову и привезли в назидание на показ другим членам банды.

Волов носил кличку Маленький. В период с 1994 по 1996 год он совершил несколько заказных убийств в Крыму. В 1994 году Волов убил лидера ОПГ по кличке Анил, а также известного коммерсанта и его охранника. В 2005 году он был осужден на 13 лет по статье о бандитизме.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 59-летний бывший член Тамбовской ОПГ Сергей Мирошник пришел в управление ФСБ на Литейном проспекте и признался в двойном убийстве. По его словам, в 1993 году он подорвал двоих неприятелей — Виталия Архипова и Виктора Михеева, которые мешали в освоении рынка редких металлов. Атака была устроена в окрестностях рынка на улице Решетникова.