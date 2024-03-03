Члены избиркома Херсонской области рассказали об угрозах со стороны Украины

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Членам избиркомов Херсонской области поступали угрозы с Украины во время досрочного голосования на выборах президента РФ, рассказала председатель региональной комиссии Марина Захарова. По ее словам, членам избиркома пришлось работать в сложных условиях, передает РИА Новости.

Не обошлось без угроз, которые звучали в адрес наших членов участковых комиссий. И, к сожалению, в адрес наших избирателей, которые с гражданской ответственностью шли на избирательные участки, — сказала Захарова.

Она добавила, что Киев с помощью дронов и другого оружия пытался дестабилизировать обстановку и сорвать голосование в отдаленных населенных пунктах. Украинская сторона обстреляла Голопристанский, Горностаевский, Великолепетихский муниципальные округи и Новую Каховку.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Запад развернул кампанию по запугиванию россиян, планирующих принять участие в мартовских выборах президента России. По его словам, западные страны таким образом ставят цель сорвать выборы в России, что является вмешательством во внутренние дела государства.