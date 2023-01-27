Членам постпанк-группы продлили арест по делу о поджоге администрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный окружной военный суд Свердловской области продлил арест участников постпанк-группы Room32 Алексею Нуриеву и Роману Насрыеву, обвиняемых в поджоге администрации города Бакал, сообщает SOTAvision. На заседании рассматривалось их ходатайство о замене заключения в СИЗО на домашний арест на время следствия — оно было отклонено.

Нуриева и Насрыева обвиняют в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности — им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По версии следствия, в ночь на 11 октября музыканты разбили окно на первом здании Бакальской администрации и бросили туда два коктейля Молотова. Их задержали в тот же день. Выяснилось, что действия Нуриева и Насрыева являлись протестом против мобилизации и спецоперации России на Украине.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали трех человек по подозрению в намерении поджечь военкомат. Двое из них были несовершеннолетними. Задержанные рассказали, что для поджога они хотели использовать коктейли Молотова, однако по независящим от них причинам реализовать свои планы так и не смогли.