Рогов заявил о предельном напряжении на линии соприкосновения Член ВГА Запорожья Рогов заявил о предельном напряжении на линии соприкосновения

Фото: НАК

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области отмечается предельное напряжение, войска готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, сегодняшние попытки прорыва могут быть приурочены к годовщине освобождения Запорожья от нацистской оккупации, которое состоялось в 1943 году.

Сегодня напряжение на линии боевого соприкосновения очень большое. С учетом заявления Зеленского о том, что будьте внимательнее, особенно завтра. <...> Могут быть и провокации и попытки прорыва, но наши войска ждут во всеоружии, — сказал Рогов.

Рогов ранее заявил, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Он рассказал, что группа из 10 иностранцев совершила вылазку на позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Пологи. Рогов пояснил, что их подпустили к линии боевого соприкосновения.

Он опубликовал кадры полученные с нашлемной камеры одного из наемников. На записи можно увидеть, что в группе были раненые и погибшие. Несмотря на то, что они пытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек».