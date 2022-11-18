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В Запорожской области оценили возможность затишья в зимний период

Член ВГА Запорожья Рогов: зимнего затишья в регионе не будет из-за теплой погоды

Наступление зимы не приведет к затишью на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, это обусловлено в том числе мягким климатом: в самом холодном месяце года — январе — средняя температура составляет ноль градусов.

Затишья в зимний период мы не ждем. Если это будет широкомасштабное наступление по полям, то проблемы там присутствуют, влажность в этот период года повышенная. <...> У нас более мягкая зима, чем, например, в Белгородской области, не говоря об остальной России. Затишья хотелось бы, но готовимся мы не к затишью, — отметил он.

Рогов уточнил, что ВСУ используют тактику прорывов штурмовыми группами на узких участках, а имеющихся трасс и грунтовых дорог вполне достаточно для перемещения техники.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине, что создаст окно для урегулирования конфликта на переговорах. Свое предположение американский высокопоставленный военный объяснил тем, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.

Телеканал NBC также указывал, что предполагаемое зимнее замедление боевых действий на Украине может стать стимулом для начала переговоров между Киевом и Москвой. Согласно его данным, к такому выводу склоняется все больше чиновников в Европе и США.