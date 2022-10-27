Член ВГА Запорожья Рогов назвал сроки и направление нового наступления ВСУ Член ВГА Запорожья Рогов: наступление ВСУ может начаться осенью

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Основное наступление украинских войск на запорожской линии фронта может начаться осенью, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинские войска могут попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.

Основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления, — сказал Рогов.

В то же время он отметил, что российская сторона укрепляет силы за счет прибывших мобилизованных, также идет боевое слаживание, войска получают оружие и боеприпасы для удержания линии фронта.

Ранее Рогов заявил, что украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. По словам Рогова, президенту Украины Владимиру Зеленскому особенно важно показать значительные видимые успехи до 8 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. В этих условиях захват Херсона становится для ВСУ стратегически важным, тогда как захват ЗАЭС, по мнению Рогова, выглядит пиар-акцией, призванной привлечь внимание международного сообщества.