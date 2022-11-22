Член ВГА Запорожья Рогов назвал словоблудием заявление МАГАТЭ по ЗАЭС

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал в эфире «Соловьев Live» словоблудием заявление МАГАТЭ по Запорожской АЭС, в котором не указано, что обстрел велся украинской стороной. По его словам, в МАГАТЭ постоянно высказывают озабоченность и тревогу насчет Запорожской АЭС, но не принимают конкретных действий по обеспечению ее защиты от украинских обстрелов.

Если мы почитаем их доклад, то это какое-то словоблудие. Главный их посыл, что ничего страшного не произошло, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от украинских обстрелов, но слово «украинских» там опять не используется, — сказал Рогов.

Ранее группа экспертов МАГАТЭ оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской атомной электростанции. По их данным, ключевое оборудование Запорожской АЭС в результате обстрелов не пострадало, угрозы ядерной безопасности нет. Отмечается, что состояние шести блоков станции остается стабильным, подтверждена целостность отработавшего и свежего топлива, а также всех типов радиоактивных отходов в хранилищах.

При этом были зафиксированы повреждения резервуаров для хранения конденсата, «вызвавшие нерадиоактивную утечку», ракетные удары «по главной дороге вдоль реакторов». Также эксперты отмечают, что от осколков пострадал трубопровод, приводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий.