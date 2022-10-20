Член ВГА Рогов сообщил о планах ВСУ до конца осени Член ВГА Рогов: Зеленский потребовал от ВСУ взять Херсон и ЗАЭС к ноябрьским выборам в США

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому особенно важно показать значительные видимые успехи до 8 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Зеленским поставлена задача перед ВСУ любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС. Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция, чтобы привлечь <...> внимание международного сообщества, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что ночью 19 октября десантники ВСУ попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. В ведомстве отметили, что в операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров. ВС РФ предотвратили операцию противника, потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.

Кроме того, артиллеристы ВСУ выпустили 13 снарядов по окраине Энергодара, прилегающего к территории атомной станции. Ракетные удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, впоследствии огневые точки противника были подавлены.